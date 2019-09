VIDÉO - La nouvelle piscine de Villaines-la-Juhel a enfin ouvert ses portes au public

Com. Com. du Mont des Avaloirs

Villaines-la-Juhel, France

Enfin !! La piscine flambant neuve de Villaines-la-Juhel a accueilli ce week-end ses premiers baigneurs.

On est venu en famille découvrir cet équipement qui aura couté plusieurs millions d'euros. Initialement, après 18 mois de travaux, les bassins et les jeux d'eau auraient dû ouvrir en juillet dernier. Mais, au dernier moment, une malfaçon a été découverte sur les sols. L'entreprise bretonne, qui a participé au chantier, et la municipalité n'ont alors pris aucun risque et ont décidé, d'un commun accord, de repousser de quelques semaines l'ouverture.

Découvrez en vidéo les chanceux qui ont utilisé, pour la première fois, la nouvelle piscine de Villaines-la-Juhel.

Toutes les infos pratiques sur le site de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs.