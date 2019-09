La nouvelle saison de "Poubelles la Vie" débarque sur le web le 29 septembre

On ne leur prête pas attention et pourtant, elles sont les premiers témoins de notre quotidien. Que diraient les poubelles si elles savaient parler?... Dans la web-série des tontons filmeurs, les poubelles de Tours parlent. Et ce qu'elles racontent devrait vous faire rire...

Tours, Indre-et-Loire, France

Une web-série tourangelle

Cela fait déjà deux saisons qu'Adrienne et Bénédicte partagent leurs réflexions chaque dimanche avec les internautes. Adrienne et Bénédicte sont les stars d'une très originale web-série tourangelle créée par les Tontons Filmeurs.

Pour cette série, le collectif de réalisateurs, cadreurs et photographes passionnés a décidé de mettre en scène deux... Poubelles! Adrienne, poubelle bleue, et Bénédicte, poubelle jaune, échangent leurs réflexions philosophiques, métaphysiques et absurdes pendant que le monde s'agite autour d'elles.

"Poubelles la vie" est une série drôle mais pas uniquement. Les poubelles voient tout de notre quotidien, ce que nous jetons, ce que nous faisons et leurs réflexions poussent le spectateur à une introspection et une prise de recul tout en humour.

Cette série s'inscrit parfaitement dans les missions que le collectif s'est données lors de sa création en 2002. Outre le fait de démocratiser le cinéma, comme ils l'expliquent sur leur site internet, "l’association propose une éducation populaire de l’image vivante."

La web-série des Tontons Filmeurs est diffusée chaque dimanche sur le web, sur le site poubelleslavie-webserie.fr mais aussi sur youtube et les réseaux sociaux. Les épisodes des deux premières saisons y sont disponibles. La saison 3 débute Dimanche 29 Septembre.