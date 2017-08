La nouvelle vie du château de Villecien

Le château du Fey à Villecien dévoile deux fois par semaine les trésors de son domaine. Ses nouveaux propriétaires fourmillent d’idées pour l’animer et l’ouvrir au plus grand nombre.

Depuis le mois de janvier, le château du Fey a retrouvé de l’animation. Cette demeure du 17iéme siècle qui trône sur les collines de Villecien dans le jovinien était en vente depuis 10 ans. Elle a été rachetée au début de l'année par un couple de psychiatres parisiens. Pierre et Sylvie Angel sont tombé amoureux du château et de « sa vue spectaculaire ». « Ma femme et moi, nous avons eu le coup de foudre pour ce château, il y a des années" explique Pierre Angel, "on a essayé d’en parler autour de nous pour bâtir un projet autour d'une école de cuisine et finalement on a trouvé personne, et comme notre fille architecte cherchait un endroit pour accueillir des jeunes du monde entier nous avons sauté le pas."

Pierre Angel et son épouse ont mille projets pour faire vivre le château © Radio France - Thierry Boulant

Cet achat a déclenché mille projets pour faire vivre le site. D'abord faire renaître les master class de cuisine, créées par la précédente propriétaire Anne Cherniavsky. «Dès la fin de l’année", poursuit le propriétaire du Château de Fey, "nous ferons revenir un grand chef pour former des cuisiniers du monde entier. Nous les logerons ici". Pierre et Sylvie Angel ont également décidé d’ouvrir le château au public les dimanches et mardis après-midi. "C’est une mission, quand on possède un bâtiment classé. Dans la mesure où on peut bénéficier d’une aide de l’état, il est juste que l’on ouvre au plus grand nombre " précise le nouveau châtelain.

Les dépendances du château © Radio France - thierry Boulant

Ces visites ont été inaugurées le 11 juin. Ce jour-la 150 personnes se sont présentées. Cet été les visites sont plus calmes. C’est l’intendant du château qui fait découvrir le domaine. Jean-François Chabrières accompagne le public et dévoile milles trésors :" il y a beaucoup de chose à voir" raconte t-il avec enthousiasme, "le puits, le pigeonnier, le pressoir d’époque, les chênes tricentenaire, le jardin potager et la forêt avec la place de l’Etoile: une immense intersection au cœur des bois où se rejoignent 9 allées.»

Pendant la visite, on peut admirer les arbres tricentenaires du Parc. © Radio France - Thierry Boulant

Cette découverte du domaine surprend autant qu'elle séduit les visiteurs: "c’est envoûtant" reconnait Annie, une habitante de Saint-Maurice-Thizouaille, venue découvrir le château du Fey avec son époux. « Superbe », renchérit Hélène qui a fait le chemin depuis Saint-florentin, « les bois, le bâtiment, le parc: on n’est pas déçu et on reviendra ! ».

L’envoûtante visite du château du Fey à Villecien. Le reportage de Thierry Boulant Copier

Pierre Angel, le propriétaire : " il est juste d'ouvrir le château au plus grand nombre" Copier