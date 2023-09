La Nuit de l'Erdre doit changer de date, ce sera du 4 au 7 juillet en 2024

En découvrant les dates de l'édition 2024 du Hellfest il y a quelques semaines, les organisateurs de La Nuit de l'Erdre ont compris qu'ils devraient changer les leurs. Traditionnellement, le festival de Nort-sur-Erdre a lieu le dernier week-end de juin. Créneau choisi aussi par le Hellfest, le festival de métal de Clisson, qui décale de quelques jours ses dates et programme sa nouvelle édition du 27 au 30 juin.

Le Hellfest draine des dizaines de milliers de spectateurs et mobilise de nombreux bénévoles et services de sécurité. Très vite, l'organisation de La Nuit de l'Erdre conclut qu'il sera compliqué d'avoir les bras nécessaires. Elle a donc modifié ses habitudes, et ce jeudi 7 septembre, elle communique sur ses nouvelles dates : ce sera du 4 au 7 juillet, parc du Port-Mulon, à Nort-sur-Erdre.