La Nuit des Châteaux, ce 19 octobre , un évènement magique !

Visitez plus d'une centaine de châteaux en France et...forcément en Touraine !

Touraine, France

Offrez-vous une soirée Royale !

Au château de Gizeux, bougies et flambeaux vont allumer le passé : les habitants seront costumés et des comédiens vont vous emporter au cœur de ce bâtiment millénaire pour une visite inoubliable des édifices. L'occasion pour le visiteur d'admirer la magnificence des lieux et de se laisser porter par la poésie de ces vieilles pierres riches d'histoire...

Villandry vous propose aussi une véritable soirée d'exception pendant laquelle vous pourrez visiter le château de 19h30 à 22h00

Une balade unique à partager en famille ce 19 octobre à la tombée de la nuit...

www.nuitdeschateaux.com