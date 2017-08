La nuit des soudeurs à partir d'aujourd'hui à Granville

Comme chaque année, le premier week-end d’août a lieu le festival de Granville "La nuit des soudeurs". 14e édition cette année.

Une trentaine d’artistes soudeurs de la France entière vont investir dès 14H cet après-midi le quai d’Orléans du port de commerce de Granville pour la nuit des soudeurs. C'est là où transitait jusqu’au début des années 2010 d’énormes tas de ferraille. Ils vont devoir puiser dans les tas de ferrailles des matériaux propices à la création et à la réalisation de sculptures insolites. Seule contrainte pour les soudeurs, un thème imposé chaque année, cette fois ci c'est "Effet Mer" . Depuis trois ans, cet événement a pris de la hauteur avec un nouveau parcours artistique qui investit la Haute Ville et ses musées ainsi que la rue des Juifs, rue des galeristes de Granville. La Nuit des Soudeurs a élargi sa palette mais elle garde bien le métal comme fil conducteur. Et comme chaque année le festival est victime de son succès.

Les oeuvres seront vendus aux enchères demain dimanche à partir de 16H.