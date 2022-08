"La nuit du 12" : un film réaliste en partie tourné à Grenoble qui continue d'attirer le public

Le film raconte l'enquête de policiers grenoblois confrontés au meurtre d'une jeune fille. La fiction est inspiré de faits réels : Dominik Moll, le réalisateur, a adapté le livre de Pauline Guéna, 18.3. Une année à la PJ, qui se passe à Versailles. Mais, pour son film, il place l'intrigue à Grenoble et à Saint-Jean-de-Maurienne. Certains personnels de la police ont même joué des rôles de figurants.

Presque 6 000 entrées en un peu plus d'un mois à Grenoble

En comptant l'avant-première, le film a comptabilisé 3 000 entrées au cinéma Le Club à Grenoble, et 2 940 depuis sa sortie au cinéma Pathé. Pour Laurent, agent d'accueil, « le film se situe assez bien au niveau des films actuellement à l'affiche. Et c'est un film qui a été tourné à Grenoble donc je pense que notre fréquentation vient le voir aussi pour ça. »

On voyait beaucoup de choses de la police - Un cinéphile

En sortant de la salle de cinéma, Joaquim a reconnu des lieux : l'hôtel de police, la rue qui passe devant le cinéma Pathé à Grenoble etc. Il a apprécié le film : « C'était assez bien foutu, parce qu'on voyait beaucoup de choses de la police. Ce n'est pas moralisateur, il y a un petit peu de tout dedans. »

Le réalisateur et ses équipes ont passé une semaine dans la PJ de Grenoble, pour comprendre au mieux comment elle travaille. Et ça ne s'est pas arrêté là, explique Romain Rousseau, chef de la police judiciaire de Grenoble : « Ensuite, on a eu à nouveau des contacts entre le réalisateur et ses équipes de décorateurs notamment. Ils sont venus pour rediscuter avec nous, affiner un peu la préparation de leur film, pour faire en sorte qu'il soit le plus réaliste possible. »

Loin des clichés

Le film est loin des clichés, des courses-poursuites et des bagarres, salue Romain Rousseau, chef de la police judiciaire de Grenoble : « On a une équipe très humaine confrontée à la réalité de la difficulté que peuvent rencontrer les enquêteurs. C'est un film qui paraît réaliste et qui est très touchant, humainement parlant. Il est très bien ficelé, avec une très belle intrigue, et des personnes fouillées. C'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce film. »

Le film montre le quotidien des enquêteurs, le travail sur le terrain, les interrogatoires, mais aussi la rédaction des procès verbaux. « La paperasse, comme c'est dit dans le film », se rappelle Romain Rousseau.

Les féminicides

Certains peuvent aussi voir au cœur de ce film le thème des féminicides, comme Joaquim : « J'ai trouvé ça assez fort, surtout par rapport aux féminicides. C'est finalement le sujet du film et j'ai trouvé ça bien emmené. Le voir du point de vue de la police, finalement c'est assez touchant, et de voir comment ça peut être énervant, frustrant. »

Si on parle bien d'une enquête difficile à résoudre, il ne s'agit pas nécessairement de féminicide, estime Romain Rousseau, chef de la PJ de Grenoble : « La plupart du temps, quand on parle de féminicides, on entend des violences intrafamiliales. Là, avec ce film, on part sur l'assassinat d'une jeune femme. Donc certes c'est une victime de sexe féminin mais on n'est pas forcément sur les caractéristiques d'un féminicide tel qu'on peut l'entendre quotidiennement. »

Des enquêtes irrésolues

Dans le livre de Pauline Guéna, le meurtre n'est pas élucidé. Cette affaire irrésolue rappelle au policier les difficultés qu'il peut rencontrer dans son travail : « On a tous dans notre expérience des affaires auxquelles on pense régulièrement et qu'on espère un jour voir résolues, si ce n'est par pas nous mais par nos successeurs. Il existe de nombreux dossiers de règlements de compte notamment sur lesquels on aimerait avoir une résolution judiciaire. »