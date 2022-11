La Paris Games Week a rassemblé 150.000 visiteurs portes de Versailles

Après trois ans d'absence en raison de l'épidémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires perturbant les grands événements, la Paris Games Week était de retour au parc des expositions de la porte de Versailles. Elle se clôturait ce dimanche soir et a comptabilisé 150.000 visiteurs en cinq jours.

Cette édition "restart" (recommencement) de la Paris Games Week organisée sur un unique hall (contre trois en 2019) de la Porte de Versailles "a tenu toutes ses promesses", se félicitent les organisateurs dans un communiqué. Les 117 exposants ont proposé tout au long de cette édition une "programmation ambitieuse et variée à des joueuses et joueurs très enthousiastes".

"Quel plaisir de retrouver la Paris Games Week et son public, s'enthousiasme Julie Chalmette, Présidente du SELL, le syndicat des éditerus de logiciels de loisirs, un des organisateurs. Le succès populaire de la fête du jeu vidéo s’est vérifié tout au long de la semaine. Retour aux sources gagnant pour cette édition pour laquelle le nombre d’entrées était limité : notre salon était plus agréable pour les visiteurs, sans rien perdre de sa dimension vivante et spectaculaire. Une formidable vitrine pour les éditeurs internationaux et le savoir-faire français."

Signe de reconnaissance du secteur et de la place prise par le jeu vidéo, la Paris Games Week a reçu la visite de six ministres, précise le communiqué. Le salon réunit l’ensemble de l’écosystème et joue à plein son rôle de catalyseur et d’accélérateur de l’industrie vidéoludique.