Des conteuses d'histoires à l'honneur pour le 30e salon du livre d'Issoudun

Cécile Bergame est autrice et conteuse d'histoires, elle est invitée au 30e salon du livre d'Issoudun

"Ce n'est ni de la lecture, ni du théâtre", lorsque Cécile Bergame raconte son métier né une envie de s'assoir pour l'écouter raconter une histoire. Pour sa 30e édition, le salon du livre "A vos livres !" a choisi pour thème la parole. Dans ce contexte Cécile Bergame a rencontré des bambins de la crèche, mais aussi des enfants des écoles de la ville. "Ils n'ont pas encore la limite entre l'imaginaire et le réel, alors ils vivent tout très intensément" explique-t-elle.

Des histoires qui évoluent

Comme une chanteuse, elle a un répertoire : "je travaille mes histoires et une fois qu'elles sont prêtes je les présente au public". Entre ses mains pas de livre, et l'histoire peut varier en fonction de la réaction de son auditoire : "je peux changer des mots, ajouter des silences ou même partir en impro si je vois qu'il se passe quelque chose qui le permet". Tout à chacun a une ou plusieurs histoire qu'il raconte spontanément précise-t-elle. Cécile a simplement plus d'histoires dans sa besace.

Remise des prix ce samedi

Conteuse, mais aussi autrice, elle fait partie de la douzaine de professionnels présents sur le salon du livre jusqu'à dimanche 6 février. Les visiteurs pourront profiter de dédicaces si ils le souhaitent entre 10 et 13h puis de 14h à 18h. Le temps fort sera samedi après-midi à 15h, pour la remise des prix du salon : celui du concours ouverts aux établissements scolaires et celui de l'illustrateur, qui met en compétition cinq albums.