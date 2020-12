La Passerelle de Florange ne rouvrira pas avant au moins deux ans

La Passerelle, à Florange, célèbre salle de spectacle mosellane, devait fermer l'été prochain pour de gros travaux d'agrandissement. A cause de la crise sanitaire, sa fermeture est anticipée et le reste de la saison culturelle est annulé.

Alors que le monde de la culture prépare la riposte, après la décision du gouvernement de reporter encore la réouverture des cinémas, théâtres, musées et salles de spectacles à au moins début janvier, une décision difficile a été prise ce vendredi à Florange. Tous les spectacles de la saison culturelle 2020/2021 sont déprogrammés. Ils devaient se tenir du 3 janvier au 28 avril prochains.

La décision a été annoncée par le maire de Florange, Rémy Dick, dans un communiqué de presse, relayé ensuite sur les réseaux sociaux.

Dix-huit mois de travaux

La salle florangeoise devait fermer l'été prochain, à l'issue de la saison culturelle en cours, pour de gros travaux d'agrandissement, d'une durée d'un an et demi. Mais au vu des annonces faites jeudi soir par Jean Castex, le Premier ministre, et "le maintien du protocole sanitaire strict imposé par le gouvernement", la municipalité a préféré déprogrammer l'ensemble des spectacles.

Le maire de Florange précise que la ville remboursera les places aux spectateurs qui en avaient déjà acheté.

La Passerelle n'accueillera donc pas de nouveau spectacle avant au moins fin 2022, début 2023.