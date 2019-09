La Patagonie, focus du festival Biarritz Amérique Latine

Biarritz, France

Ses immenses steppes à perte de vue et ses lacs bleus profonds. Cliché de carte postale pour beaucoup lorsque l'on évoque la Patagonie, mais bien souvent la réalité en est bien éloignée. C'est la raison qui a poussé les organisateurs du festival Biarritz Amérique Latine a lui dédié le Focus de cette 28ème édition, qui se déroule du 30 septembre au 6 octobre.

"S'il y a une région encore mythique en Amérique Latine aujourd'hui, qui a fasciné aussi bien les écrivains que les cinéastes, c'est la Patagonie", explique le président du festival, Serge Fohr. "C'est une région complexe, qui a une histoire parfois tragique, ça parait intéressant de faire un focus sur cette région, dont tout le monde connait le nom, mais peu connaissent la réalité."

17 films consacrés à la Patagonie

En tout, 17 films ou courts métrages seront montrés sur les six jours du festival dans le cadre de ce Focus. Par exemple, El Invierno, l'histoire d'un jeune employé de Ranch qui va devoir faire face à la rudesse de l'hiver, ou Zone Franca, rencontre entre un chercheur d'or, un chauffeur routier, d'une jeune vigile et de touristes partis à la recherche de territoires perdus.

L'objectif donc de cette sélection, jouer sur l'aspect, presque mythique de ce territoire grand comme trois fois la France, et le confronter à la réalité. "Ce sont en général des films qui prennent en charge ces deux questions là", détaille le délégué général du festival Biarritz Amérique Latine, Antoine Sebire. "Une part totalement fictionnelle, la Patagonie n'existe pas, d'un certain point de vue, c'est une invention. Et d'un autre côté, c'est un espace géographique, dans lequel les populations indigènes ont été exterminées, dans lequel des gens vivent, survivent cultivent et font face aux soucis du quotidien."

Outre les projections, le Focus de cette 28ème édition propose aussi trois rencontres littéraires pour découvrir la Patagonie. Notamment un hommage à Francisco Coloane, parfois surnommé le "Jack London des terres australes", rapporte le festival.

Un documentaire dédié la protection de la langue Maya

Douze nationalités sont représentées au festival Biarritz Amérique Latine, dans les catégories films, courts métrages et documentaires. Des productions péruviennes, brésiliennes ou encore argentines par exemple. Parmi les réalisateurs, trois jeunes basques, étudiants à l'Université de Mondragon en audiovisuel. Ils viennent présenter leur documentaire, tourné au Méxique, et qui s’intéresse au combat pour la sauvegarde de la langue Maya. Waye. Hemen. Aqui a été réalisé en partenariat avec les associations Mintzalasai, Garabide et le service langue basque de Biarritz.