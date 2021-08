La pâte à crêpes bretonne, recette la plus consultée en ligne par les Français

Les crêpes, dessert préféré des Français ? Elles occupent en tout cas la première place du classement des recettes les plus consultées sur le site de cuisine Marmiton, publié par le Journal du dimanche ce 1er août. En deuxième position, on retrouve la quiche lorraine suivie de la galette des Rois.

En Bretagne, la galette devancée par... le rougail saucisse !

En parallèle du classement national, le site de cuisine a recensé les deux recettes les plus consultées par région, l'une sucrée, l'autre salée. En Bretagne, surprise, la galette est absente du classement, au profit... du rougail saucisse ! La recette réunionnaise apparaît dans 2,5 fois plus de recherches que dans d'autres régions. En dessert, le far breton aux pruneaux devance la pâte à crêpes.

Mais la pâte à crêpes est présente à la première place dans deux régions éloignées de la Bretagne : Provence-Alpes-Côte d'Azur... et la Corse. Au niveau national, une recette sur 50 vues sur le site Marmiton est celle de la pâte à crêpes. La recette affiche une popularité constante, contrairement à la galette des Rois qui disparaît du classement après le mois de mars. Cette étude montre également que les moins de 35 ans privilégient des recettes sucrées et simples. Les internautes plus âgés, eux, préfèrent la complexité. Les recherches de recettes végétariennes sont en hausse de 50% en un an.