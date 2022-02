La patinoire City Glace au Mans a fait le plein pendant ces vacances d'hiver

Les Jeux Olympiques de Pékin se terminent ce dimanche 20 février, en même temps que les vacances d'hiver. Une période idéale pour la patinoire City Glace au Mans. Elle a attiré 6.000 patineurs ces deux dernières semaines ainsi que près de 200 enfants pour des stages. Si les épreuves olympiques diffusées à la télé n'ont pas particulièrement attiré les clients, elles ont donné des idées à l'équipe.

"On a vraiment exploité le thème", explique Emmanuel Huet, le co-directeur de la patinoire. "On a organisé des variantes de disciplines de sports d'hiver, mais sur la glace." Ce qui donne du biathlon, mais en tirant avec des boules, ou encore du ski de fond, mais en version patinage avec des bâtons. "Ça change un peu les animations, ce qui est important chez nous."

"C'est un peu des modèles"

"On éduque aussi les gens sur les chances de médaille, qui se sont concrétisées d'ailleurs avec la médaille d'or du duo Papadakis/Cizeron en danse sur glace", poursuit l'ancien patineur professionnel. Des performances suivies également par les habitués de la patinoire. "On s'inspire un peu des figures, des pirouettes, des positions qu'on essaye de reproduire. C'est un peu des modèles", raconte Hugh, adepte du patinage artistique.

"J'habitais à Annecy pendant les JO d'Albertville, donc depuis c'est resté ancré en moi", explique Tiphaine, qui a récemment repris le patinage. Dans un coin de la salle, un groupe d'amis joue au hockey et en débatte aussi ardemment. "J'ai grandi en Russie, donc là-bas on joue au hockey comme ici on joue au foot", précise Gleb. Il suivra bien sûr, en mettant un réveil à 5h du matin, la finale du tournoi olympique de hockey ce dimanche entre le comité olympique russe et la Finlande. Ses comparses ont le même programme, il n'y a pas de parti pris puisque la France n'était même pas qualifiée pour y participer. "Ça aurait le plaisir supplémentaire, ils n'en sont pas très loin, on espère que ce sera pour la prochaine olympiade", regrette Nicolas.