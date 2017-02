La patinoire d'Avignon fait son show

Une dizaine de clubs originaires de la région PACA se sont donnés rendez-vous pour participer à une compétition interrégionale de patinage artistique.

Patins et tutus étaient de sortie en ce premier week-end de février à Avignon. La patinoire de la ville accueillait une compétition interrégionale de patinage artistique en vue de la qualification pour le championnat de Ligue qui se déroulera à Gap en avril prochain. Mais en attendant, c'était bien à Avignon qu'une dizaine de clubs de la région PACA s'affrontaient pendant deux jours.

A domicile, le club d'Avignon, le CAPA 84 qui compte plus de 200 licenciés, se devait d'assurer un accueil chaleureux à ses hôtes. Surtout quand on sait que cet événement intervient dans un contexte particulier pour la patinoire avignonnaise. En effet, la vente de l'enceinte est sur toutes les lèvres. La mairie est intéressée par ce rachat mais rien n'est encore décidé. En tout cas, une chose est sûre, les patineurs et les patineuses y sont attachés. C'est le cas de Margot et Laurine qui patinent à domicile pour cette compétition:

On a nos points de repère sur la glace; on sait quand on doit sauter et à quel endroit on doit faire notre pirouette !

Pour assurer le spectacle et montrer le dynamisme de la patinoire, les bénévoles avaient mis les petits plats dans les grands. A l'image de Jean Marc La rue, cuisinier, disciple d'Escoffier mais surtout père d'une jeune patineuse. Il était aux fourneaux pour assurer le côté "chaleureux" de la compétition.

Une convivialité inhabituelle dans le milieu du patinage artistique © Radio France - Boris Loumagne

Et l'opération séduction a fonctionné auprès notamment de l'équipe italienne de patinage artistique de Milan, invitée d'honneur de la compétition: "Tout est très accueillant et on est très contents d'être venus" s'est enthousiasmé Alessandro, l'entraîneur de l'équipe transalpine.