La patinoire d'Avignon ne sera pas rasée pour une opération immobilière. L'adjoint aux sports d'Avignon confirme que la mairie confie à un établissement foncier public le rachat de la patinoire pour conserver la glace, les activités de hockey et patinage.

Avignon, France

La patinoire d'Avignon ne sera pas rasée pour devenir des logements. L'adjoint aux sports vient de le confirmer. La mairie d'Avignon avait jusqu'à dimanche 14 janvier pour s'opposer à la cession à un promoteur immobilier. L'actuel propriétaire de la patinoire souhaite partir à la retraite et sans réponse de la mairie d'Avignon depuis des mois, il avait fini par signer un compromis avec un promoteur immobilier. Jean Pierre Marchenay confie que "cette patinoire c'est son capital retraite mais c'est aussi une affaire de coeur".

Vente gelée pour conserver la glace

Bernard Hokmayan, l'adjoint aux sports de la mairie d'Avignon, annonce que la vente sera gelée. Un repreneur privé devrait continuer le hockey, le patinage et les loisirs sur glace. Un Établissement Public Foncier Régional devrait réaliser l'acquisition et la cession en 2018. Bernard Hokmayan assure que la volonté de "la mairie est de geler le compromis de vente. Hors de question que la patinoire soit rasée."

Prix à négocier

L'actuel propriétaire de la patinoire, Jean Pierre Marchenay est "content qu'il y ait un espoir de continuer les activités sur glace". Il attend désormais de se mettre autour d'une table pour discuter de cette cession mais aucun chiffre ne circule. Le nom de l'éventuel repreneur privé de la patinoire n'est pas connu non plus. La mairie évoque seulement "quelqu'un qui a de l'élan, du dynamisme et souhaite réaliser de la promotion immobilière" sur le terrain autour de la patinoire.