La patinoire d'Avignon reprend du service après travaux

Cette patinoire privée, une des deux seules en France avec celle d'Auxerre, a été rachetée il y a un an et demi. Le club de hockey d'Avignon qui évolue aujourd'hui en division 3 a toutefois continué à s'y entrainer. La nouvelle direction a entrepris d'importants travaux de remises aux normes.

La patinoire dénommée auparavant ‘’ Le palais de la glace ‘’ s’appelle désormais ‘’ La patinoire ‘’. Un changement de nom qui traduit la volonté de la nouvelle équipe dirigeante, une équipe familiale, de tout changer comme l’explique Nicolas Roux : « On a profité de ne pas avoir le festival pour tout casser sous les tribunes, de les renforcer au niveau de la structure. On a commencé a créer notre nouvelle banque à patins dessous à l’ancienne place des toilettes qui étaient très vieillissantes. On les a décalé, on a tout recrée en ajoutant deux toilettes PMR.

On a créé les issues de secours et on a repeint entièrement la patinoire et changé tous les luminaires pour passer tout en leds. Les travaux d’isolation vont se poursuivre. »

De nouveaux travaux vont débuter pour agrandir le bâtiment

Le permis de construire de la ville d’Avignon va permettre aussi de concrétiser le projet d’extension pour une avancée du bâtiment à son entrée avec la création d'un ascenseur pour l’accès des personnes à mobilité réduite mais aussi d'une terrasse pour le restaurant. La patinoire va ainsi rouvrir au public le mois prochain, le mercredi 2 septembre. Mais d'ici lors de l’entrainement des Castors, l'équipe de hockey avignonnaise, il est possible de venir patiner sur une surface laissée libre mais pour dix personnes maximum.

Le port du masque est impératif dans l’enceinte de la patinoire, coursives et vestiaire, mais sans systématisme sur la glace précise la direction.