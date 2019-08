La patinoire de Charleville-Mézières rouvre à partir de ce mercredi

Charleville-Mézières, France

Agréable pour se mettre au frais tout en faisant du sport, ou tout simplement, en s’amusant : à Charleville-Mézières, la patinoire rouvre ses portes ce mercredi 7 août. Habituellement, les fans de glissades devaient faire une pause en été, l’équipement était fermé de juin à septembre. Et pour l’année prochaine, il est prévu une ouverture non-stop, toute l'année, sans interruption. Le maire, Boris Ravignon, explique que laisser fondre la glace et la refaire à la rentrée n’est pas forcément plus économique. « Il faut vérifier. Nous allons tester l’évolution de nos dépenses énergétiques".

L'entrée plein tarif est à 3,90 euros pour les habitants d'Ardenne-Métropole, 4,70 euros pour les autres. Jusqu'au 30 août, la patinoire sera ouverte les mercredis et jeudis de 15h à 18h et les vendredis de 18h à 21h

Programme d’animations

La patinoire ouverte, ce ne sera pas seulement pour patiner en rond : démonstration de freestyle, peinture sur glace, après-midi fête foraine, soirée disco... Le club Charleville-Mézières Sports de glace a concocté un programme d'animations. Quant aux sportifs comme les patineurs artistiques, l'ouverture estivale de la patinoire leur simplifiera les entraînements