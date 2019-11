La patinoire de Niort fermée ce jeudi pour le tournage d'un film de Mathieu Amalric

La patinoire de Niort, dans les Deux-Sèvres, sera fermée ce jeudi 21 novembre. Mathieu Amalric, réalisateur et acteur français, y pose ses caméras pour les besoins de son prochain film.

Niort, France

Il ne sera pas possible de chausser les patins à glace ce jeudi 21 novembre à Niort. La patinoire sera fermée au public pour cause de tournage. Mathieu Amalric a sélectionné le site pour tourner un moment de son prochain film "Serre-moi fort". C'est le 8e long-métrage du réalisateur et comédien français.

Le tournage doit durer toute la journée. Des scènes ont également été tournées à La Rochelle et Rochefort.