La patinoire de Noël ouvre ses portes aux Capucins à Brest

Brest, France

Les patins à glace vont remplacer les skates, rollers et trottinettes sur la place des machines aux Capucins : la patinoire éphémère de Brest ouvre ses portes dès cet après-midi, et jusqu'au 5 janvier inclus.

Du matériel pour les petits

La patinoire sera ouverte de 13h30 à 22 heures en continu. Les horaires seront restreints pour les jours de fête : 13h30-17 heures les 24 et 31 décembre, 15-19 heures pour le 25 décembre et le 1er janvier. L'entrée coûte 4 euros, avec un tarif réduit à 2 euros pour les enfants chaussant du 28 maximum.

"Leur mettre des patins, ce n'est pas rendre service aux parents qui les accompagnent, lance en plaisantant Clémentine Floch, directrice adjointe du Rïnkla Stadium, qui est partenaire de l'événement. _Ils gardent leurs chaussures et on leur met des double-lames par dessus_". Plusieurs luges et casques vont aussi être mis à disposition gratuitement.

Un village pour en profiter en famille

Autour de la patinoire, plusieurs chalets vont être installés pour grignoter des gaufres et crêpes, boire un chocolat ou un vin chaud. "Ça va être très végétalisé puisqu'on va mettre pas loin de trente sapins, il y aura un décorum pour mettre la patinoire vraiment en situation de Noël !", indique Alain Lelièvre, directeur des Ateliers des Capucins.

Il n'y aura le Père Noël, mais il y aura des paquets cadeaux !

"Ça va donner une visibilité aux Ateliers, _faire venir du monde en étant complémentaire du centre-ville_, précise Alain Lelièvre. L'idée est de venir se poser en famille, avec un moment de respiration dans une journée de courses."

Quel impact écologique ?

Le choix d'une patinoire en intérieur est assumé. "Celle qui était place de la Liberté il y a une dizaine d'années a été arrêtée en raison du _mauvais temps qui transformait la glace en gadoue_", explique Clémentine Floch. L'évaporation de l'eau était aussi plus prononcée, avec un impact au niveau environnemental.

Cette fois, c'est un système de tuyauterie serpentant sous la patinoire, contenant de l'eau glycolée, qui va créer une dalle froide. "Au-dessus, on va utiliser quinze mètres cube d'eau qu'on va givrer par paliers, précise la directrice adjointe du Rïnkla Stadium. C'est l'équivalent de la _consommation d'un foyer de quatre personnes sur un mois_", qui sera ici utilisée en un peu plus de deux semaines. Au total, la structure complète et son fonctionnement coûtent environ 80.000 euros.