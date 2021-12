La patinoire de Rochefort de retour, avec un toit et beaucoup de monde

En à peine une semaine, près de 3000 personnes ont foulé la glace de la patinoire de Rochefort, en Charente-Maritime, installée du 27 novembre au 2 janvier. L'année dernière, la place Colbert était restée vierge de toute attraction au moment de Noël, bien sûr en raison de la situation sanitaire. Cette année, la revoilà, et pour l'occasion - c'est une première - les 1000m2 sont abrités par un toit. Plus d'excuse pour ne pas y aller ou la fermer, même s'il pleut. Pour l'occasion, son ouverture a été fêtée dignement, avec un show, en présence de Philippe Candeloro.

Se réhabituer à patiner

"On a tenté le coup", sourit Gérard Pons, adjoint à la mairie en charge de l'animation. Cette patinoire, "c'est mon bébé" comme il le dit lui-même. Alors pour son retour, il a investi, fait les choses en grand. Résultat, disparu le plafond lumineux auquel les Rochefortais étaient habitués. A la place, il y a un toit. "La dernière fois, on avait dû fermer six jours à cause de la pluie, expose l'adjoint. Là, on pourra en profiter tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente. Ce sera plus agréable pour tous les jeunes."

Un coût supplémentaire forcément, "mais on devrait l'amortir rapidement. Rien qu'en une semaine, il y a 1000 personnes de plus qui sont venues", apprécie-t-il. En effet, la glace est très sollicitée depuis son ouverture. Au rayon des patins, Ingrid, bénévole du jour, n'arrête pas : "ce matin, on a dû distribuer entre 200 et 250 paires. Et depuis le début de l'après-midi, au moins une centaine."

Le pass sanitaire est obligatoire

Si bien que sur la glace, il y a foule. Certains tiennent la rambarde, comme Yann, à qui cela rappelle de lointains souvenirs. "J'ai mal aux pieds. J'ai fait un an et demi de hockey à Périgny." Pour les plus jeunes, public largement majoritaire ici, "on revit, s'exclame Léa. Bon, _je suis tombée quatre fois_, mais ça revient vite."

Forcément, le Covid flotte encore dans l'air. A l'entrée, obligation de présenter son pass sanitaire. Une fois sur les patins, c'est toujours mieux de porter le masque. Mais pas de jauge pour l'instant.