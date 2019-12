La patinoire du marché de Noël fait le plein à Saint-Malo

Pour la cinquième année, la "Banquise", une patinoire éphémère, est installée près du marché de Noël de Saint-Malo. L'an dernier, 20.000 patineurs, novices ou confirmés sont venus patiner. Le gérant espère cette année encore plus de monde.

Forcément, quand il fait beau, il y a plus de monde !

Saint-Malo, France

La glace, sur le port de Saint-Malo, on est plutôt habitué à la manger pendant l'été, à la vanille ou à la pistache. Depuis le 30 novembre 2019, on y trouve justement une étendue gelée de plus de 500m2 . Pour la cinquième année consécutive, une patinoire éphémère - "La Banquise" - s'est installée sur l'esplanade Saint-Vincent, au pied des remparts, juste à côté du marché de Noël.

20.000 visiteurs l'an dernier, combien pour ce cru 2019? "Pour l'instant, 10 à 15% de plus", estime Morgan Hector, le gérant des lieux. Selon lui, le chiffre final va dépendre de la météo.

"Quand il fait froid ça marche super, par contre quand il y a des précipitations ..." - Morgan Hector

Pas écolo une patinoire ?

Les patinoires sont sous le feu des critiques en Bretagne. Morgan Hector, qui gère depuis 5 ans celle de Saint-Malo, se défend.

"On a une consommation plutôt raisonnée" - Morgan Hector

Pourquoi ne pas passer au synthétique ? "La magie n’opère pas (...) autant faire du roller", indique-t-il, en rappelant qu'une patinoire synthétique est fabriquée en partie avec des produits pétroliers.