La patinoire Lafayette à Besançon rouvre ses portes ce lundi après de longs mois sans glace

La patinoire Lafayette à Besançon rouvre ses portes ce lundi 15 novembre 2021, après de longs mois sans glace. Il y a eu déjà le 3e confinement, mais alors que la réouverture se profilait, en février 2021 une pièce essentielle pour produire le froid, un condenseur, est tombée en panne. Le temps de faire fabriquer la pièce, de l'acheminer à Besançon, la réinstaller, et de reconstituer la glace, ce n'est donc que ce lundi que la patinoire reprend du service.

Le club de hockey a perdu plus de la moitié de ses licenciés

Une bonne nouvelle pour les amateurs de patinage, et un soulagement pour les trois clubs de sport sur glace bisontins: le Besançon Doubs Hockey Club, le BAPA (Besançon Association Patinage Artistique), et le Besançon Curling Club, qui ont forcément beaucoup souffert de la fermeture de la patinoire.

La patinoire sera prête lundi 15 novembre à accueillir les premiers usagers © Radio France - Christophe Mey

Exemple avec le Besançon Doubs Hockey Club, qui a perdu plus de la moitié de ses 200 licenciés, explique sa présidente, Bénédicte Leclerc: "surtout du recrutement qui ne s'est pas fait sur les catégories jeunes, donc on repart quasiment à zéro comme si on redémarrait un nouveau club". Malgré quelques créneaux négociés par la ville de Besançon à la patinoire de Dijon, le club a dû se contenter la plupart du temps d'entraînements de substitution loin de la glace, au complexe de la Malcombe: "on faisait essentiellement de la préparation physique et des jeux de groupe, pour préserver la cohésion et les liens avec l'entraîneur, mais pas de glisse".

Bénédicte Leclerc et Sylvie Baverel, présidente et vice-présidente du Besançon Doubs Hockey Club. © Radio France - Christophe Mey

On comprend que dans ces conditions les jeunes hockeyeurs aient eu du mal à progresser. "Pendant tout ce temps, les autres patinoires ont continué à s'entraîner, donc nos enfants ont perdu en niveau , et ce sont eux l'avenir du club", complète la vice-présidente Sylvie Baverel, qui estime que le BDHC a pris deux ans de retard dans sa progression. Il a même fallu renoncer à certains championnats cette saison, déplore Bénédicte Leclerc: "on n'a pas pu réinscrire notre équipe senior féminine en championnat élite, il y avait trop d'incertitudes et pas de possibilités de recruter des filles d'autres club en n'ayant pas de glace à Besançon".

On a fait aussi vite qu'on pouvait" - L'adjoint aux sports Abdel Ghezali

La ville de Besançon se dit consciente des difficultés rencontrées par les clubs, qui ont bénéficié d'une subvention exceptionnelle. Abdel Ghezali, l'adjoint à la maire de Besançon chargé des sports, revient sur les raisons de ce trop long délai: "c'est un peu la double peine... après le confinement, on a eu un gros problème technique, la panne d'un condenseur, une pièce essentielle pour fabriquer la glace. Il a fallu passer commande et avec la raréfaction mondiale des matières premières , ca a été plus long que prévu. Je comprend l'impatience des clubs, mais on a fait aussi vite qu'on pouvait".

En tout cas les clubs bisontins de sport sur glace cherchent de nouveaux membres. Pour attirer les recrues, ils préparent avec la ville une opération portes ouvertes les 11 et 12 décembre à la patinoire Lafayette, avec de nombreuses animations.