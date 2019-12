La patinoire lance les festivités de Noël à Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu, France

Du 4 décembre au 4 janvier 2020, la place Carnot à Bourgoin-Jallieu (Isère) accueille la patinoire synthétique de Noël. Cette année, c'est le CSBJ (Club Sportif Bourgoin-Jallieu Rugby) qui sponsorise l'attraction. "Le lien entre le rugby et le patin à glace ne vous semble pas évident?", plaisante Henri-Guillaume Gueydan, le président du club. Pour l'occasion, le mythique club de rugby va organiser plusieurs soirées avec les joueurs.

Un moment attendu par les commerçants

L'installation de la patinoire au centre de la ville est une bonne nouvelle pour les commerçants. C'est d'ailleurs eux qui ont inauguré la patinoire ce mercredi 4 décembre. "C'est vraiment le lancement des festivités parce que la patinoire est vraiment attendue par les habitants mais aussi les commerçants. Il y a plus de monde devant les vitrines et les boutiques à partir de là. Vous le savez, c'est une période importante pour les commerçants, la fin d'année", raconte Carole Morel de la boutique Un amour de chaussure.

Les commerçants testent la patinoire en avant première © Radio France - Nina Valette

Alors pour faire venir le plus de monde, la mairie et les commerçants du centre-ville ont travaillé main dans la main pour mettre en place de nombreuses animations. Le Père-Noël sera présent ce samedi 10 décembre pour l'inauguration au public. Autre rendez-vous : la mise en lumière de l'église Saint-Jean-Baptiste à partir du 8 décembre. Du 13 au 15 décembre, la Halle Grenette va héberger le Marché de noël des artisans, créateurs et producteurs de Bourgoin-Jallieu. Retrouvez le programme ci-dessous.

Demandez le programme ! -

Une patinoire synthétique

Plus de 150 paires de patins sont disponibles dans le petit chalet à côté de la patinoire. Pour les pointures, vous trouverez chaussure à votre pied, si vous chaussez du 25 au 47. Des casques sont également disponibles pour les plus jeunes. Les enfants de moins de six ans doivent être accompagnés.

Il y a plus de 150 paires de patin à glace à Bourgoin-Jallieu, sans oublier les casques pour les plus jeunes. © Radio France - Nina Valette

Côté "glace", la mairie explique avoir utilisé la dernière technologie en matière de patinoire synthétique. "On nous fait la remarque que ce n'est pas très écologique, je ne suis pas d'accord puisque le prestataire a été choisi aussi sur ce critère également. Elles sont dans les dernières normes. Cette patinoire c'est vraiment le top aujourd'hui. Et contrairement à d'autres patinoires synthétiques, on est vraiment sur un support qui nous permet de glisser. On a pas besoin de forcer", explique Lorène Navet, chargée de mission en développement économique à la mairie de Bourgoin-Jallieu.

Compter trois euros pour une heure de patin, puis un euro pour toute heure supplémentaire.