C'est confirmé ! La patrouille de France sera dans la Manche cet été pour le 75e anniversaire du Débarquement

Manche, France

Le général Serge Lefetz, chef d'état major des armées, a confirmé hier que la patrouille de France serait bien dans la Manche cet été. A l'occasion du 75 e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. La patrouille de France sera d'abord au-dessus de Sainte-Mère-Eglise le jour des parachutages civils et militaires de la Fière, le 9 juin 2019. Puis elle devrait proposer un show d'environ 25 minutes au-dessus de Jullouville et Granville dans le sud-manche le 4 août prochain. Il ne manque plus que la signature de la ministre des Armées Florence Parly.

La Patrouille de France de 1953 à aujourd'hui

La patrouille de France a été créée en 1953. Avec les autres ambassadeurs de l'Armée de l'Air, sa mission est de représenter cette arme, et d'être l'ambassadrice de l'aéronautique française à l'étranger. Elle est stationnée sur la base aérienne de Salon-de-Provence. Composée de 9 pilotes et de 35 mécaniciens, elle partage son emploi du temps entre la saison hivernale (entraînement), et la saison estivale (manifestations aériennes).