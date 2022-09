La Patrouille de France dans le ciel toulousain pendant quatre jours

Levez les yeux ! Depuis ce jeudi et pendant quatre jours, la Patrouille de France va effectuer plusieurs vols dans le ciel de l'agglomération toulousaine. Le premier de ces vols a eu lieu jeudi en fin de matinée au dessus des locaux du CNES au sud de Toulouse, pour célébrer l'implantation du commandement de l'air et de l'espace.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vendredi, la Patrouille de France sera en répétition à Francazal où elle se produira samedi et dimanche pour le meeting aérien "Des étoiles et des ailes". Le lieutenant Colonel Aurélien Hazet, le patron de la Patrouille de France (directeur des équipes de présentation de l'armée de l'Air et de l'Espace) se réjouit de cette présence toulousaine : "La dernière fois qu'on est venus à Toulouse pour le meeting "Des étoiles et des ailes", c'était en 2018. Mais on est passé dans le ciel toulousain à Muret au mois de mai. En revanche, _c'est la première fois que la Patrouille de France va survoler le CNES_, en l'honneur de l'implantation du commandant de l'espace : c'est la première fois qu'on va survoler cette partie de Toulouse."

Des avion qui volent à deux ou trois mètres les uns des autres

Il y a huit pilotes et un remplaçant dans ces Alphajet qui font des figures dans le ciel et qui déploient le drapeau français avec les fumigènes. Ils évoluent dans une plage de vitesse qui va de 100 km/h à 600 km/h pour les plus rapides. Ils sont très près, à deux ou trois mètres de distance les uns des autres. Le fumigènes sont largués par une commande qui est présente dans l'avion, une espèce de gâchette qui se situe sur le manche et qui est actionnée aux ordres de la voix du leader de la patrouille, le local de l'étape (Le commandant Laurent Pina, leader de la Patrouille de France est toulousain. Adolescent, il est passé par l'aéroclub de Muret, ndlr).

J'invite les gens à venir au meeting de Francazal

Un spectacle impressionnant selon le lieutenant Colonel Aurélien Hazet : "J'invite les gens à venir au meeting de Francazal où on a la chance, via la sonorisation, de faire passer la voix du leader. C'est lui seul qui est le maître des lieux, de la trajectoire et c'est lui qui est le chef d'orchestre, qui donne les ordres, qui dit 'je vais virer à gauche, je vais faire une boucle, on met la fumée', etc. Tout ça avec un langage très codé évidemment, pour que ça soit le plus précis et plus concis possible."

Le meeting aérien de Francazal se déroule samedi et dimanche de 10h à 18h. Le prix du billet est de 17 euros pour les adultes, 15 euros avec prévente. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.