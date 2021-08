La patrouille de France donne le sourire à des enfants malades dans la Manche

A la veille du show de la Patrouille de France au dessus de Cherbourg-en-Cotentin dans le cadre de l'arrivée de la Fastnet Race, les pilotes des alphajets à peine arrivés à Maupertus ont rencontré les membres de l'association "Rêves" et plusieurs enfants malades.

"C'est notre plus belle journée récréative. Ca a été très fort!" Gérard Couillard, le délégué départemental de l'association "Rêves" qui réalise des rêves d'enfants malades, a le sourire. Devant lui, sur le tarmac de l'aéroport de Cherbourg-Maupertus, 9 enfants atteints de pathologies graves et leurs familles, discutent avec les pilotes de la Patrouille de France, au pied des 10 avions de la formation.

"On a le sentiment d'être des privilégiés", confie Baptiste. Cet adolescent souffre de problèmes au coeur et n'échappera pas à une greffe. Mais aujourd'hui, il n'y pense pas. "On a laissé la maladie à la maison", explique sa maman. "Les journées sont difficiles alors un moment comme celui-là, c'est super pour le moral!"

Les alpha jets de la Patrouille de France sur le tarmac de l'aéroport de Cherbourg-Maupertus © Radio France - Benoît Martin

Photos, autographes, et avant-goût du spectacle...

Durant plus d'une demi-heure, les enfants et leurs parents ont les pilotes à leur disposition. Photos, explications sur le métier, sur les avions, mais aussi signatures d'autographes. Les membres de la patrouille de France se prêtent au jeu sans difficulté. "Les avions, la voltige, ça fait rêver les enfants", observe le capitaine Romain Leseigneur, pilote de la patrouille originaire de la Manche.

Séance dédicaces pour les enfants au pied des avions © Radio France - Benoît Martin

Après cette rencontre sur le tarmac, parents et enfants ont eu la chance en fin d'après-midi d'assister à la répétition du spectacle que donnera la patrouille ce vendredi au dessus du Becquet de Tourlaville et de la plage de Collignon.