La patrouille de France et la patrouille Breitling voleront ensemble dans le ciel de Dijon

Dijon, France

Le meeting d'aviation aura lieu à Dijon le 7 juillet. Une soixantaine d'avions militaires ou de collections seront dans le ciel de l'aéroport de Bourgogne. Des champions et championnes du monde de voltige aérienne présenteront leurs acrobaties. Les amateurs de belles mécaniques pourront s'approcher aussi des appareils au sol. Des voitures et des motos de collection seront aussi visibles. Les passionnés d'aviation pourront assister à un spectacle inédit: la Patrouille de France effectuera des figures dans le ciel avec la patrouille Breitling, la patrouille basée à Dijon. 40 000 personnes sont attendues pour ce deuxième meeting de France à Dijon

Des figures des deux patrouilles en parallèle dans le même l'espace aérien, ça ne s’est jamais vu". Jacques Bothelin, pilote Breitling

Le pilote fondateur de la patrouille Breitling, Jacques Bothelin, répétera fin juin avec la Patrouille de France car le spectacle est inédit : "ce sera quelque chose d'exceptionnel. Pour la première fois et la seule fois, les deux patrouilles présenteront des évolutions synchronisées. C'est la première fois que Etat Major de l'armée de l'air autorise ce type de prestation. Certains pilotes de notre équipe sont d'anciens de la Patrouille de France. Des figures des deux patrouilles en parallèle dans le même l'espace aérien, ça ne s’est jamais vu. Et ce sera la seule fois".

Des avions historiques réellement éblouissants

Les passionnés pourront admirer des monuments de l'histoire de l'aviation comme le T6 de François Ponsot. Cet appareil américain des années 40 a formé des centaines de pilotes militaires. Dans un hangar de l'aéroport de Dijon, Jacques Ponsot a rénové un magnifique T6 en alu brillant : "l'avion avait été peint et repeint puis re-repeint. Une fois décapé, on a travaillé l'alu pour le rendre miroir avec cinq grains de polish. On peut se maquiller dedans ! On voit le ciel bleu se refléter sur l'alu. C'est une Cadillac : on peut voler avec la verrière ouverte et le bras sur les accoudoir".

Meeting aérien à Dijon le 7 juillet Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.