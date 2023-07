VIDÉO - La Patrouille de France fait le show à Cherbourg

"Magnifique", "superbe", "incroyable", les superlatifs ne manquent à la fin du spectacle parmi les spectateurs sur la plage de Collignon à Cherbourg. Il y avait bien quelques frayeurs quand une petite bruine s'est mise à tomber peu avant l'arrivée de la Patrouille de France, mais elles ont vite été dissipées. Les huit pilotes ont conquis les spectateurs, ce samedi 29 juillet, pour marquer la fin d'une semaine de course sur la Rolex Fastnet Race.

VIDÉO - La Patrouille de France et son voltigeur ont fait le show

Des avions qui se croisent, qui tournent l'un autour de l'autre ou qui font des dessins dans le ciel, l'adresse des huit pilotes a impressionné le public ce samedi 29 juillet, à Cherbourg. "On dirait qu'il vont se rentrer dedans, mais non !" s'étonne une spectatrice qui voit la PAF pour la deuxième fois. "Toute cette précision, on imagine le travaille derrière," commente une autre.

Après 20 minutes de figures aériennes, le voltigeur qui cloue de spectacle laisse les Cherbourgeois sans voix. Le pilote monte dans les airs avec beaucoup de bruit, puis coupe le moteur pour se laisser tomber et redresser au dernier moment en faisant des tours sur lui-même. "Je voudrais bien voir la tête du pilote à la sortie de l'avion," s'amuse un spectateur lui aussi impressionné.

Tous sont d'accord, ils reviendront au prochain passage de la Patrouille de France près de chez eux.