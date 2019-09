La Patrouille de France s'entraîne pour sa démonstration à l’aérodrome de Courcelles-les-Montbéliard

La Patrouille de France fera une démonstration ce dimanche à l'aérodrome de Courcelles-les-Montbéliard. En attendant, les pilotes effectuent du repérage et des vols d'entraînement.

La Patrouille de France effectuait, jeudi, les repérages et entraînements avant le show de dimanche.

Courcelles-lès-Montbéliard, France

Du bleu, du blanc, du rouge dans les airs. Traces de la Patrouille de France, qui présentera un spectacle dimanche, à l'aérodrome de Courcelles-les-Montbéliard. En attendant, c'est l'heure de l'entraînement et des repérages de la zone de survol.

Un aperçu de la démonstration qui vous attend dimanche. © Radio France - Adeline Divoux

Il y a toute une organisation à prévoir. "Il y a une étude théorique faite au préalable avec des cartes, avec vue satellite pour voir l'ensemble du site", explique le commandant François Soubeyrand, directeur adjoint des équipes de présentation de l'armée de l'air. Une étude effectuée par des membres de la Patrouille, qui marquent des points de repère qui serviront ensuite en vol. "On installe également un axe de présentation, qui délimite la zone de survol", précise le commandant. Dans le cas de Courcelles-les-Montbéliard, on utilise la route de la piste. Dans d'autres cas, on peut se servir de bottes de paille recouvertes en blanc, visibles de loin sur de la verdure.

Des repérages théoriques et pratiques

Vient ensuite la pratique, avec ce qu'on appelle dans le jargon la recodaxe, une reconnaissance de l'axe. "Tous les pilotes viennent, notamment ceux qui ont un rôle clé dans la démonstration, parce qu'ils ont besoin de voir tous ces points préparés, puisque cela peut changer entre la préparation théorique et la réalité", affirme le commandant François Soubeyrand.

Après derniers tests et un vol d'entraînement ce jeudi, les pilotes de la Patrouille de France sont prêts pour leur démonstration de dimanche, à Courcelles-les-Montbéliard.