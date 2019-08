La pêche à l'aimant, un nouveau loisir le long des cours d'eaux

C'est une nouvelle pratique, qui change du traditionnel hameçon. En Occitanie et partout en France, la pêche à l'aimant fait des émules en France. En Haute-Garonne par exemple, ils sont de plus en plus nombreux à récupérer des objets métalliques près des cours d'eaux.

Ils sont de plus en plus nombreux à pêcher le long des cours d'eaux.

Haute-Garonne, France

Même si de nombreux pêcheurs pensent avant tout à dépolluer les cours d'eaux, les autorités restent très vigilantes quand à cette pratique. eng des cours d'eaux. Certains n'ont d'ailleurs jamais pêché auparavant, comme Anthnoy et Matthieu, deux haut-garonnais. Ils ont commencé la pêche à l'aimant il y a près de cinq mois, après avoir visionné plusieurs vidéos de ChrisDetek, l'un des vulgarisateurs de la pêche à l'aimant en France. Aujourd'hui, le youtubeur compte même plus de 300 000 abonnés sur sa chaîne.

Une corde... Et un aimant

Pour pêcher à l'aimant, rien de plus simple: une corde solide et un aimant spécial, sous la forme d'un disque, pour attraper différents sortes d'objets métalliques enfouis au fond de l'eau. Les aimants les plus puissants coûtent aux alentours des 90 euros et peuvent tracter des centaines de kilos!

Un aimant utilisé pour la pêche. © Radio France - Marius Delaunay

Il suffit ensuite de lancer l'aimant dans l'eau et le récupérer progressivement à l'aide de la corde. Anthony et Matthieu, comme beaucoup d'autres, se sont donc rapidement pris au jeu. Ils font même aujourd'hui partie d'un groupe Facebook de pêche à l'aimant du côté du Lauragais. Comme beaucoup d'autres, ils pêchent le long du Canal du Midi et parfois jusque dans la périphérie de Toulouse.

Un loisir pour dépolluer les cours d'eaux

Anthony et Matthieu l'assurent, ils ne font pas de la pêche pour faire les prospecteurs, mais avant tout par souci écologique. "On participe à la dépollution, affirme Matthieu. "Il nous est arrivé lors de sorties à Ramonville de retrouver des choses dingues... Des vélibs, et même un scooter! Çà fait parfois peur". Dès qu'ils le peuvent, les pêcheurs bénévoles ramènent leurs trouvailles dans des décharges, où les laissent sur place lorsqu'ils ne peuvent pas les tracter eux-mêmes.

Un appel à la vigilance

Même si de nombreux pêcheurs pensent avant tout à dépolluer les cours d'eaux, les autorités restent très vigilantes quand à cette pratique. Les objets ressortis de l'eau peuvent parfois s'avérer dangereux. Des pêcheurs à l'aimant ont ainsi déjà remonté des grenades, obligeant l'intervention de démineurs! Plusieurs préfectures, dont celle de Haute-Garonne, appellent à ne pas prendre de risques inconsidérés et à demander une autorisation pour partir à la pêche.