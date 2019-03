La pêche à la truite est ouverte depuis ce weekend dans la Loire

Saint-Bonnet-le-Château, France

dans la Loire il y a un peu plus de 23.000 détenteurs de cartes de pêches et un peu plus de 16.000 en Haute Loire et les premiers jours de beau temps comme cela, il parait que la canne et le moulinet les démangent un peu

Hier nous sommes allés à la pêche au pêcheur au bord du plan d'eau juste en dessous de Saint Bonnet le Château

Rencontre avec un mordu de la truite

Roger notre pêcheur du jour en pleine action et en plein vent Copier

Roger au bord du plan d eau ... mais sans prise hier ... peut être trop de vent © Radio France - Yves Renaud

Et avec lui on a évidement évoqué, le but de sa pêche, le plaisir de la prise ou celui de la dégustation ?

plaisir du sport ou de la gastronomie ? Copier

La saison est donc bien lancée les pécheurs vont pouvoir se livrer à leur sport favori jusqu’au 15 septembre prochain