La pêche autorisée dès samedi : la fédération de la Mayenne salue la décision du gouvernement

La chasse et la pêche font partie des loisirs possibles, dès samedi 28 novembre, dans le cadre des déplacements de 20 kilomètres maximum autour de son domicile et pendant trois heures.

L'annonce de Jean Castex fait plus de 11.000 heureux en Mayenne. Une décision très attendue explique Jean Poirier, le président de la fédération mayennaise de pêche : "c'est une très bonne nouvelle. Nos adhérents avaient déjà subi une interdiction pendant le premier confinement. Et là, dans ce deuxième confinement, il y avait la saison du carnassier qui s'est arrêtée brutalement, brochet, sandre, perche. Que les gens soient responsables, que les pêcheurs respectent les règles sanitaires au bord des rivières et tout se passera bien". Les activités sportives individuelles de plein air, comme le jogging, le tennis, l’équitation, le golf par exemple, seront également possibles dès samedi.

"Il est prématuré de parler de déconfinement" : Jean Castex a mis en garde contre tout relâchement dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, en détaillant les étapes avant un retour à la normale. "Nous ne pouvons pas baisser la garde, notre objectif est de permettre un retour par étapes à une vie plus normale, de vous permettre de passer les fêtes de fin d'année avec vos proches tout en limitant au maximum le risque de reprise épidémique" a souligné le Premier ministre.