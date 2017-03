Depuis ce week-end et jusqu'en septembre prochain, la pêche est ouverte en Vaucluse dans les rivières de première catégorie.

Les poissons sont sur leurs gardes depuis ce week-end: la pêche est ouverte dans tous les ruisseaux de première catégorie du département. Cela concerne de nombreux tronçons de l'Ouvèze, de la Nesque ou encore de l'Ouzon. Les parties classées en deuxième catégorie ouvriront le premier avril prochain.

Comme chaque année, les pêcheurs sont soumis à une réglementation claire: les prises sont limitées à 10 truites par jour et les farios et les arc-en-ciel doivent mesurer au minimum 23 cm. La pêche de l'ombre commun s'effectue quant à elle en "no-kill" intégral (tous les poissons doivent être relâchés) et n'ouvrira qu'à partir du 20 mai prochain.

Faute de truites, Alexandre et son fils Lucas taquinent le goujon © Radio France - Boris Loumagne

En ce premier week-end d'ouverture, les pêcheurs ont afflué sur les bords des cours d'eau. Ce fut le cas à Saint-Saturnin-lès-Avignon où coule un tronçon de la Sorgue classé en première catégorie. Alexandre et son fils Lucas sont arrivés à 9h30 du matin et pour l'instant le papa est bredouille contrairement à son fils: "il en est déjà à trois poissons !". Mais l'essentiel n'est pas d'attraper à tout prix un poisson selon Alexandre: "on est là pour sortir un peu et pour pas que le petit reste à la maison à regarder la télé ou sa tablette".

A quelques mètres de là, sur le parking du village, Claude plie les gaules. La pêche a été plutôt bonne résume-t-il: "quelques barbeaux et une truite sauvage, mais je l'ai rejetée à l'eau". Parce que Claude le sait: "y'en a plus beaucoup des poissons alors si on ne fait pas comme ça, bientôt il n'y en aura plus du tout !".

Bilan de la matinée pour Claude et son neveu Jérémie: des barbeaux et une truite "sauvage" © Radio France - Boris Loumagne

Il va s'en dire que les pêcheurs rencontrés lors de ce reportage étaient tous en possession de leur carte de pêche. Rappelons que pour pêcher en toute légalité, la carte annuelle coûte un peu plus de 100 euros pour un homme, 32 euros pour une femme, 20 euros pour un mineur et 6 euros pour les moins de 12 ans.