Ceux qui le souhaitent vont pouvoir ressortir leur canne à pêche dès lundi. Avec la levée du confinement, les fédérations de Meurthe-et-Moselle et des Vosges annoncent que la pratique de la pêche est à nouveau autorisée aux abords des cours d'eau, en respectant les gestes barrières.

La pêche fait son retour dès lundi en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Les fédérations de pêche de Meurthe-et-Moselle et des Vosges attendent encore les autorisations des préfectures pour les accès aux lacs et plans d'eau.

Les pêcheurs vont pouvoir reprendre dès lundi leur activité favorite en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Avec la levée du confinement, les fédérations des deux départements sud-lorrains annoncent sur leur site internet la reprise de la pêche de loisirs, du moins aux abords des cours d'eau. Rappelons en effet que les accès aux lacs, plans d'eau et centres nautiques restent fermés pour l'instant. Ils sont soumis à la compétence des préfets, qui peuvent prendre un arrêté dérogatoire à la demande des maires pour autoriser l'ouverture au public.

Les accès aux lacs meurthe-et-mosellans et vosgiens soumis à la compétence des préfets

Les fédérations de pêches de Meurthe-et-Moselle et des Vosges rappellent enfin que vous ne pouvez pas dépasser les 100 km depuis votre domicile, que les regroupements de plus de dix personnes sont interdits et recommandent vivement de respecter les gestes barrières.