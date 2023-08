La pelote s'affiche sur les murs de toutes les communes du Pays Basque

Au détour d'une balade sur la côte ou à l'intérieur, à Osserain-Rivareyte ou à Biarritz, vous avez peut-être aperçu une des 145 photos géantes, des portraits en 2,50m par 1,50m de joueurs de pelote, exposés depuis juillet. Toutes les modalités sont représentées -et elles sont nombreuses à la pelote basque !- on y voit des célébrités, des enfants, ou tout un club qui pose pour l'occasion.

Une expo photo géante

Il faut s'approcher tout près pour déchiffrer sur chaque photo à quoi correspond cette initiative. On y lit en lettres blanches discrètes : "Iparraldeko Pilota Batzordea - Comité territorial du Pays Basque de pelote basque - 100 ans, 1922 - 2022". Le secrétaire du comité (anciennement dénommé ligue du Pays Basque), Henri Errandonea, explique : "On était partis sur l'idée d'une exposition photo, mais on n'a pas voulu faire une exposition dans une salle. On a carrément contacté toutes les mairies du Pays Basque, sur les 158 mairies, on en a 50 qui ont accepté de collaborer avec nous, et donc on a demandé à chacune d'entre elles combien d'affiches elles voulaient et ce qu'elles voulaient mettre sur cette affiche: elles choisissaient les images".

Parce que ce sont les clubs et les communes qui ont choisi ce qu'elles voulaient faire apparaitre sur chaque affiche. "Beaucoup de communes ont souhaité rendre hommage aux anciens" précise Henri Errandonea", "et puis certains ont eu des idées originales, ils ont carrément fait des photos avec des scènes de jeu, avec des anciens joueurs, des joueurs actuels, des enfants... Ça a été le cas à Biriatou ou à St Martin d'Arrossa".

145 affiches dans tout le Pays Basque

Le comité a pris en charge la moitié du coût, l'autre moitié des 300€ que coûte chque affiche étant supporté par la commune ou le club local. De grandes communes comme Bayonne ou Biarritz se sont prêtés au jeu mais aussi de beaucoup plus petite, comme ce village de 200 habitants, cité par Henri Errandonea : "Il y a des communes qui ont fait une seule affiche, je pense à Osserain qui a mis en avant son joueur François Susbielle qui était un grand joueur de pala, et puis à Biarritz ils ont fait 10 affiches où ils ont fait très attention d'avoir toutes les disciplines qu'on joue à Biarritz, que ce soit le frontennis, la cesta punta, la main nue, la pala, etc. On a rencontré plein d'élus, plein de maires, qui étaient très enthousiastes avec cette idée originale, c'est une petit réussite pour nous".

En fonction des communes, et des clubs, certains exposent des stars de la pelote d'hier ou d'aujourd'hui, des jeunes de l'école de pelote, des féminines, des bénévoles, parfois le club entier avec les licenciés revêtus du maillot du club. Vous pouvez vous amuser à aller à la chasse à ces photos à travers le Pays Basque, ou attendre le 30 septembre : ce jour-là, le comité éditera un recueil de toutes ces affiches, pour finaliser les cérémonies de son centenaire.