La péniche historique « l'Infatigable » va devoir rester à quai encore un moment à Briennon

Mais le grand âge du navire nécessitait quelques travaux de remise en forme et c'est pourquoi la société des «marins d’eau douce» qui exploite la péniche avait eu l’idée de lancer "Sauvons la péniche l'Infatigable” un crow-founding, en français « une campagne de financement participatif » pour assurer le financement des travaux.

La période est loin d’être favorable a ce type d'initiative et la collecte qui vient de s’achever n’a pas permis de récolter suffisamment de fonds, mais le gérant du bateau Fréderic RAMEAU veut rester positif

Là actuellement la cagnotte qu’on a mis en ligne va tomber à l’eau puisqu’on attendra pas les 9000 € ( sur les 15 000 espérés) qui manquent encore. On a fait cette cagnotte en ligne justement pour pour aider à faire quelques rénovations. Surtout de la mise en conformité par rapport aux nouvelles lois qui changent régulièrement, c’est surtout l’accessibilité aux passagers et la sécurité des passagers. Maintenant il manque encore la conformité intérieure, on a donc demandé quelques dérogations mais entre la Covid, le télétravail, et actuellement les fêtes on a pas encore de réponse de la commission de surveillance de Lyon. Mais on a quand même demandé cette dérogation en urgence parce que l'on reprend la saison généralement au printemps, vers le 1er avril mais il reste beaucoup de questions, est-ce que qu’on obtiendra ses dérogations? Çà on ne le sait pas encore à aujourd’hui.