La péniche restaurant de Périgueux ouvrira le dimanche 10 septembre

Ça y est ! La péniche restaurant de Périgueux va ouvrir. Les premiers clients dégusteront la cuisine du chef Nicolas L ce dimanche midi.

Enfin ! La voilà prête. La péniche restaurant de Périgueux va ouvrir ce dimanche midi. Après six mois de travaux, le restaurant flottant va recevoir ses premiers clients.

Des groupes ont déjà réservé leurs places mais il reste des tables. Les réservations seront ouvertes dès vendredi pour cette première. Le chef du Nicolas L est prêt lui aussi ainsi que toute l'équipe pour ce premier service.

A VOIR ►► PHOTOS - VIDEOS : vivez la mise à l'eau de la péniche restaurant à Périgueux

Le restaurateur Nicolas Lamstaes, a en effet décidé de se lancer dans l'aventure de chef de cuisine du "Bistrot la péniche". La péniche qui devrait pouvoir accueillir environ 80 couverts, une centaine en terrasse. Le restaurant sera ouvert toute la journée, l'après-midi, en version bar. Et le midi et le soir en restauration. Entre 15 et 18 salariés travailleront sur place. Une cuisine locale en lien avec plus de 120 producteurs locaux sera proposée. Le projet total est estimé à 1 million 200 mille euros.

Le site internet de la péniche sera mis en ligne ce vendredi, avec toutes les informations pratiques, notamment si vous voulez réserver une table.