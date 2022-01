La Percée du vin jaune reportée au mois d'avril dans le Jura

La Percée du vin jaune 2022 aura bien lieu, mais plus tard que prévu ! Cette édition est reportée au premier week-end d'avril, soit les 1- 2-3 avril 2022, à cause de la crise sanitaire. Cette traditionnelle fête viticole jurassienne était prévue début février. Les organisateurs ont pris la décision ce lundi soir "pour avoir des conditions idéales" en espérant que "la vague passe rapidement" confie le président de la Percée du vin jaune, Benoît Sermier.

Pas de changement dans le programme

Ce report laisse aux organisateurs deux mois de plus pour préparer cette édition 2022. Sur la forme, le programme reste le même. Elle aura bien lieu à Cramans, sans changement par rapport à ce qui était prévu en février. La messe et cortège suivis de la cérémonies de mise en perce sont prévus le samedi, tandis que la vente aux enchères et les battles culinaires auront lieu le dimanche. Les caveaux resteront ouverts pendant les deux jours.

En 2021, la Percée du vin jaune s'était tenue sous une forme très édulcorée, pour éviter les rassemblements : elle avait pris la forme de portes-ouvertes dans une trentaine de caveaux.