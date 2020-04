La période du confinement vue par l'écrivain normand Michel Bussi

L'écrivain normand Michel Bussi est l'un des 64 participants au recueil « Des mots par la fenêtre », qui parait ce jeudi 16 avril.

Une initiative solidaire et collaborative. Le livre rassemble des textes inédits écrits pendant le confinement au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris hôpitaux de France.

Inspirant, le confinement ?

"Pas vraiment, le climat n'est pas favorable, _j'ai beaucoup de pensées parasites et du mal à m'extraire du réel_. Mais je suis très privilégié par rapport à ceux qui sont en première ligne. Ce recueil c'était plutôt l'occasion de rassembler du monde pour une bonne cause. "

"On ne peut pas imaginer vivre dans un monde sans librairies"

Michel Bussi qui s'inquiète pour l'avenir des petits libraires et aussi pour l'accès à la lecture aujourd'hui, notamment pour les plus âgés, alors que les bibliothèques, les médiathèques sont fermées. Et il y a aussi tous les salons littéraires qui étaient prévues au printemps dans les petites communes. "C'est tout ce monde de la lecture qu'il faudra remettre en route."

J'espère que les petits libraires vont survivre ces longs mois sans vente directe. On ne peut pas imaginer vivre dans un monde sans librairie.

Le recueil " Des mots par la fenêtre "est disponible à l'achat en ligne.