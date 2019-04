Nellie Oleson, de La petite maison dans la prairie, est au Lonzac, en Corrèze

C'est une série culte des années 70 et qui a toujours autant de succès aujourd'hui : La petite maison dans la prairie. Parmi les personnages, la famille Ingalls, bien sûr, mais également Nellie Oleson, une petite peste de 12 ans au début de la série.

Aujourd'hui, Alison Arngrim, l'actrice, qui joue Nellie Oleson, a 57 ans et se produit dans des petites communes de France pour son spectacle "La malle aux trésors de Nellie Oleson". Ce week-end, c'est en Corrèze dans le village du Lonzac, 800 habitants, que l'actrice s'est rendue. "C'est incroyable pour nous, c'est impossible à croire que la série est regardée 45 ans après dans le monde entier. La petite maison est diffusée dans 140 pays. Les gens qui regardent, ce n'est pas seulement les gens qui ont grandi avec la série, mais ce sont des petites filles, d'autres générations", s'enthousiasme l'actrice de 57 ans.

La salle des fêtes du Lonzac en pleine préparation avant le spectacle. © Radio France

C'est Patrick Loubatière qui a imaginé le spectacle. Il a écrit plusieurs livres sur la série et est devenu ami avec Alison Arngrim. Le duo fait le choix de se produire uniquement dans des villages pour retrouver l'ambiance de La petite maison dans la prairie : "une atmosphère intime", se réjouit l'actrice.

Des fans impatients au Lonzac

Annie fait partie des habitants du Lonzac qui attend avec impatience la venue de Nellie Oleson. Selon elle, les valeurs véhiculées par la série sont celles de son village : "la solidarité, l'entraide, les valeurs simples, la sympathie des gens, la vie à la campagne plus saine qu'en ville", énumère cette fan de 68 ans, déguisée avec une coiffe et une cape comme dans la série.

Eve, elle, a fait une heure et demie de route depuis la Creuse pour venir voir Nellie Oleson. Pas question pour cette fan de la première heure de louper la venue de l'actrice. Elle se dit fan "jusqu'au bout de la tête", en référence à la coiffe qu'elle a mise pour venir au Lonzac. "Cela fait partie de l'enfance, c'est beau les souvenirs d'enfance, Nelly elle doit avoir mon âge : j'espère que je vais un autographe et une photo avec elle", sourit cette fan de 52 ans, un peu plus jeune donc que l'actrice Alison Arngrim. Eve a pris ses billets pour le spectacle il y a deux mois pour s'assurer d'avoir une place au premier rang dans la salle des fêtes du Lonzac.

Eve, une fan de la série, qui a fait 1h30 de route depuis la Creuse pour venir voir Nellie Oleson. © Radio France

Emmanuelle, 43 ans, s'est également déguisée pour l'occasion. "Je suis déguisée comme Caroline Ingalls, la maman de Laura : une grande jupe presque jusqu'au pied, un tablier avec des grands proches et un bonnet en tissus avec un nœud sous le menton comme dans la série. Toutes les femmes de la série ont un bonnet comme cela", décrit cette fan qui revit ses souvenirs d'enfance grâce à la venue de Nellie Oleson. "C'est l'une de mes séries préférées, on s'amusait à courir dans le jardin comme dans la série", s'amuse-t-elle.

La première représentation du spectacle a eu lieu ce samedi soir au Lonzac. Victime de son succès, une autre représentation est organisée ce dimanche après-midi à 14 h, dans la salle des fêtes du village.