À La Petite-Pierre, le festival Au Grès du jazz fête ses 15 ans

Dix jours de jazz manouche, israélien, flamenco, scandinave... Plus de 15.000 personnes sont attendues du 5 au 15 août à la Petite-Pierre pour la 15e édition du festival Au Grès du jazz.

Pour fêter cette quinzième édition, les organisateurs du festival Au Grès du jazz, qui débute samedi 5 août, ont choisi de mettre à l'honneur l'enfant du pays. Dimanche, c'est donc Biréli Lagrène, guitariste de jazz manouche, qui aura carte blanche, place Jerri Hans à La Petite-Pierre. "On attend beaucoup de monde, explique Alex Von Arx, programmateur du festival. Biréli Lagrène va rassembler tous les musiciens de la région." Plus de 15.000 festivaliers sont attendus durant les dix jours que durent le festival.

Festival Au Grès du jazz, en août 2017 à La Petite-Pierre © Radio France - Aude Raso

Les artistes séduits par l'intimité des lieux

Créé en 2002, Au Grès du jazz a su se tailler une belle réputation. Il faut dire que le cadre du festival, perché dans un village, en plein Parc naturel des Vosges du Nord, est atypique. "La scène se trouve derrière cette immense mer de forêt, décrit Valentine Wurtz, programmatrice et coordinatrice. Les musiciens s'imprègnent de cette ambiance et jouent différemment que sous un chapiteau." "Ça n'a rien à voir avec les gros festivals de Montreux, Marciac ou Vienne, acquiesce Alex Von Arx. Les artistes adorent le public de La Petite-Pierre, qui est assidu et respectueux."

À La Petite-Pierre, un dialogue s'instaure entre musiciens et festivaliers. Il y a une vraie proximité.

Les organisateurs sont particulièrement fiers d'avoir fait venir cette année Hiromi, jeune pianiste japonaise, et le duo Tuck & Patti. Du côté du festival off, une vingtaine de concerts gratuits sont programmés, essentiellement d'artistes alsaciens.