La philosophe et écrivaine Sylviane Agacinski élue à l'Académie française

Sylviane Agacinski a été élue à l'Académie française ce jeudi, elle est la 11e femme à rejoindre l'institution qui a pour mission de défendre et faire rayonner la langue française. La philosophe et écrivaine succède à Jean-Loup Dabadie et porte à sept le nombre de femmes membres.