La photo du jour de l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

Ce matin on s'attarde sur la photo page 24 de l'Est Républicain du jour, et on prend la direction de Montbéliard.

Des artistes ont trouvé des supports originaux au pied du Château de Montbéliard. Des conteneurs à verres sont habillés avec des oeuvres de street art.

Dans les prochains jours d'autres conteneurs deviendront eux aussi des oeuvres d'art.