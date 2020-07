La photo du jour de l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

Depuis maintenant deux ans le groupe spéléologique et archéologique de Mandeure (GSAM ) explore et référence les données des grottes d'Andelnans auprès du GIPEK, le groupe d'inventaire et de protection et étude du Karst ...

Le karst est une structure géomorphologique résultant de l'érosion hydrochimique et hydraulique de toutes roches solubles, principalement de roches carbonatées dont essentiellement des calcaires

les spéléologues font des relevés dans le réseau de boyaux et de salles - Photo ER/ Véronique OLIVIER

Le prochain challenge est l’exploration, du siphon terminal ....

Pour rejoindre le GSAM : speleolo-mandeure.fr

Tel : 06 01 76 36 80

Article à retrouver dans l'édition Belfort de l'Est Républicain en page 6