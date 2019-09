La photo officielle de l'AJ Auxerre arrive..

Auxerre, France

La photo officielle de l'AJ Auxerre, c'est le travail de Didier Barraud depuis maintenant 27 ans. Et le premier challenge pour le photographe, c'est de faire tenir tout le monde en place , et rien ne doit dépasser. " Ça se joue sur des détails. La moindre chose qui est de travers, c'est la plus grosse difficulté. Il faut vraiment que tout le monde ait le sourire, que les chaussettes soient de même niveau".

Les footballeur de l'AJA se prêtent au jeu sans difficulté. Certains comme Mathieu Michel , le gardien de but, avoue même avoir soigné leur apparence tout spécialement. "On va dire que c'est un petit rituel de début d'année. On sait qu'il y a la photo qui arrive et on se fait un petit peu beau. Ça permet de passer un moment convivial aussi. Un petit coup de peigne, de sèche cheveux, un petit coup de cire et puis voilà, on essaye de bien présenter."

L'équipe au complet de l'AJ Auxerre pour la photo officielle © Radio France - Thierry Bouland

Cette photo va pendant une saison représenter le club partout et trôner notamment chez tous les sponsors. toujours très fiers d'afficher leur soutien à l'équipe explique Baptiste Malherbe, le directeur général de l'AJA . "Cette photo, c'est souvent la seule présence de ce lien dans leur entreprise. Et souvent, les salariés et les clients sont contents de voir qu'il y a ce lien avec l'AJ Auxerre."

Une photo officielle imprimée cette année à plus de 10 000 exemplaires