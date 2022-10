La photographie argentique est de retour dans la Vienne

La photographie argentique reviendrait-elle à la mode ? C'est en tout cas ce que semblent observer les magasins photo de la Vienne. Dans la boutique Phox de Poitiers, le vendeur Mathieu Chauveau note une hausse de 47% de la vente des pellicules de noir et blanc entre 2021 et 2022. Et presque un doublement depuis 2019. S'il y a les habitués de l'argentique, il voit aussi "des jeunes, qui reprennent le matériel de leurs parents voire grands-parents, qui veulent se remettre à l'argentique et essayer de retoucher à la photo comme elle était avant".

Pour Sylvie Coussot, responsable du magasin, cette tendance s'appuie sur une manière de concevoir la photo différemment : "on réfléchit plus à son cadrage, où est-ce qu'on place son sujet, ce qu'on veut voir ou ne pas voir dans sa photo." En effet, la grande majorité des pellicules permettent de faire entre 12 et 36 photos. Et une fois prises, on ne peut plus revenir en arrière. Il faudra attendre le développement de la pellicule pour voir le résultat.

C'est aussi cette attente qui fait le charme de l'argentique : "le fait qu'on ne voit pas l'image tout de suite, ça peut donner de belles surprises". Ovidiu Sim pratique la photographie en amateur depuis une quinzaine d'années. Il a commencé à travailler l'argentique il y a trois ans, jusqu'à ne faire quasiment plus que ça. Ce qui l'attire particulièrement, c'est le rendu de l'image : "il y a le grain caractéristique de la pellicule, qui donne un aspect et une texture peut-être un petit peu plus près d'un dessin ou d'une peinture".

Une tendance qui se confirme aussi sur les pellicules couleurs. Le magasin Phox de Poitiers a réalisé les mêmes ventes sur les dix premiers mois de 2021 et 2022, alors que le stock est resté vide pendant cinq mois en début d'année, à cause d'un problème d'approvisionnement.