La piscine d'Aubusson rouvre ses portes après de nouvelles analyses

Les nageurs vont pouvoir revenir à la piscine Aquasud d'Aubusson. Presque deux jours après sa fermeture, les bassins rouvrent de nouveau au public à partir de 14h ce samedi 10 septembre. Aquasud a partagé la bonne nouvelle ce samedi matin sur ses réseaux sociaux.

Des nouvelles analyses

Les dernières analyses de l'eau ne se révélaient en effet pas très rassurantes. Mais après rectification du niveau de PH et de nouvelles analyses, les employés de la piscine ont finalement réussi à faire revenir la situation à la normale. Un soulagement arrivé finalement plus tôt que prévu. Les gérants prévoyaient à la base de rouvrir les bassins ce dimanche, et non samedi.