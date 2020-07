La piscine de Belle Isle rouvre ses portes au public

Christine, masque sur le visage, ôte ses chaussures avec empressement. "Je venais régulièrement avant... Je suis émue!" lance la nageuse prête à en découdre. Plus loin, un groupe d'enfants se prépare à enfiler les maillots : "Je suis trop content ! On va faire des jeux, faire la course ! Je vais battre tout le monde" assure l'un d'eux, goguenard.

Le directeur des piscines de Châteauroux surveille le bassin, tout sourire : "Ils sont contents de revenir, après 3 mois et demi sans nager ! Ca fait du bien..." reconnait Fabrice Hardy. Même si le protocole sanitaire qui s'applique est très lourd : il faut réserver son créneau, porter un masque jusqu'à la douche, se savonner précautionneusement avant d'entrer dans l'eau, nager une heure et quart, et garder ses affaires avec soi. "Ensuite, nos agents désinfectent tout ce qui a pu être touché par les nageurs. On demande aussi que soit respectée la distanciation sociale, les familles par exemple doivent rester à distance les unes des autres. Et les toboggans et les vagues sont fermés. En conséquence, on a baissé les prix : le ticket est à 2,55 euros"

Au total, chaque créneau permet d'accueillir 40 nageurs, soit 240 personnes par jour contre 350 en temps normal en moyenne.

La pisicine Firmin Batisse, elle, restera fermé tout l'été.