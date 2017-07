La piscine de Billère est la première piscine municipale à électrolyse de Nouvelle Aquitaine

La piscine municipale de Billère vient d'installer un électrolyseur pour désinfecter l'eau de baignade de ses bassins , à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a plus de produits toxiques à stocker et à manipuler, c'est plus confortable pour les baigneurs, et c'est une économie pour la commune

La piscine de Billère, dans l'agglomération Paloise, est devenue la première piscine municipale de la région Nouvelle Aquitaine équipée d'un électrolyseur pour désinfecter l'eau de baignade. Ça va changer la vie des techniciens qui n'ont plus à manipuler des produits toxiques et à respirer des gaz chlorés. Il suffit de remplir la machine de sel, le sel dissous dans l'eau passe à travers un courant électrique et cela fabrique une solution chlorée. Cette solution est stockée dans un petit réservoir et distribuée automatiquement dans les bassins grâce à des pompes doseuses. Ce n'est pas comme dans les piscines privées où le sel est mis directement dans la piscine. L'eau de la piscine de Billère n'aura pas un goût de sel.

Nicolas Chanteu, de la société Syclope à Sauvagnon, qui a installé l'électrolyseur de la piscine de Billère Copier

l'électrolyse directement dans un bassin collectif est interdite par la loi. On a pas besoin de mettre le sel dans la piscine. Le principe de l'électrolyse c'est de créer sa propre javel à partir de sel. Ce qui permet de créer des solutions beaucoup moins concentrées avec des PH (acidité de l'eau) beaucoup plus acceptables pour l'être humain et la peau.

L'électrolyse : un plus pour les finances, la santé des agents, et le bien-être des baigneurs

Cet investissement se monte à 25 000 euros pour la commune de Billère. La société Syclope qui l'a réalisé est installée à Sauvagnon. Le maire Jean Yves Lalanne a fait un choix pour l'environnement : plus de matières dangereuses à transporter ; pour la santé de ses agents qui n'ont plus à manipuler le chlore et à respirer des gaz irritants, le sel n'est pas dangereux à utiliser ; et pour les baigneurs : la solution chlorée est aussi moins concentrée dans les bassins et moins agressive pour la peau.

Nicolas Chanteu de la société Syclope qui a installé l'électrolyseur détaille les avantages du procédé Copier

Le premier intérêt, c'est un intérêt sécuritaire, ; le deuxième, l'aspect environnemental, pour tout ce qui est stockage, le coût du transport pour des matières dangereuses ; et le troisième aspect c'est l'aspect économique qui sera différent d'un site à un autre

La commune espère faire des économies, le sel est beaucoup moins cher que les produits désinfectants habituels. Ce sera peut être aussi un argument pour attirer de nouveaux baigneurs, la piscine enregistre 80 000 entrées par an. Ils sont déjà nombreux à venir d'autres communes de l'agglomération profiter des bassins intérieurs et extérieurs et de la pelouse solarium.