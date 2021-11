La piscine de Gorron rouvre enfin, après 18 mois de travaux !

Elle n'a vu aucune brasse, aucun plongeon depuis 18 mois. La piscine de Gorron rouvre enfin ses portes au grand public ce jeudi 18 septembre. Guillaume Legros, responsable des bassins, n'en pouvait plus d'attendre. "Nous avons été mobilisés sur plusieurs services pendant les travaux mais on était impatients de reprendre notre métier." 80 % de l'établissement a été refait à neuf, comme les carrelages et les peintures. "Les experts ont découvert des fissures sous le bassin et même si on était préparé, on ne pensait pas que ça prendrait autant de temps."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des horaires modifiés

La piscine est fermée tous les matins, sauf le dimanche, où elle ouvre de 9h à 12h30. Le reste de la semaine, elle est ouverte tous les après-midis sauf le dimanche : le lundi de 12h à 13h15 ; le mardi et le jeudi de 17h à 20h ; le mercredi de 15h à 17h, le vendredi de 19h à 21h30 et le samedi de 15h à 17h30.

Les horaires de la piscine ont changé. - Piscine de Gorron

Accueil des scolaires à partir du 29 novembre

Guillaume Legros doit encore attendre plusieurs jours pour redonner cours de natation aux élèves des écoles. "La priorité, c'est de reprendre très rapidement les scolaire car on a beaucoup de demandes, les écoles sont très impatientes de reprendre la piscine, explique-t-il. C'est aussi notre cœur de métier, apprendre le plus tôt à tous les enfants à nager."